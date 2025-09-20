Visite du Fort Tartenson Fort-Tartenson, Av. St John Perse, Fort-de-France 97200, Martinique Fort-de-France

Visite du Fort Tartenson Fort-Tartenson, Av. St John Perse, Fort-de-France 97200, Martinique Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Le fort Tartenson vous ouvre ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Fort-Tartenson, Av. St John Perse, Fort-de-France 97200, Martinique
0696172118

Cesaire Pamphile