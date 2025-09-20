Visite du four à bois de Thury avec démonstration de cuisson de pain beurré Four à pain Thury

Visite du four à bois de Thury avec démonstration de cuisson de pain beurré Four à pain Thury samedi 20 septembre 2025.

Visite du four à bois de Thury avec démonstration de cuisson de pain beurré 20 et 21 septembre Four à pain Yonne

Tarif : 5 € le pain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le four à bois de Thury, construit au XIXe sicle. Il sera mis en chauffe et vous pourrez assister à une démonstration de cuisson en continu de pain beurré.

Four à pain 89520 Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 http://thury89.fr Four à pain en fonction.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le four à bois de Thury, construit au XIXe sicle. Il sera mis en chauffe et vous pourrez assister à une démonstration de cuisson…

© Michel Mourot