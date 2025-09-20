Visite du four à bois Impasse du Ru Saint-Jean-de-Sixt

Visite du four à bois 20 et 21 septembre Impasse du Ru Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

– Visites du Four à Bois communal (hameau des Sixt) réhabilité sous un grenier datant de 1820.

quand : samedi & dimanche de 8h à 13h

C’est l’occasion de partager les traditions d’autrefois !

Impasse du Ru 74450 Saint-Jean-de-sixt Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Saint Jean de Sixt Patrimoine / Angelina P