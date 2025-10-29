Visite du Fournil de l’Aubineau Valdivienne
Visite du Fournil de l'Aubineau Valdivienne
29 octobre 2025
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Installée à Valdivienne, Hélène Bonnard partagera avec vous sa démarche professionnelle et vous livrera les étapes de fabrication de son pain de la culture du blé à la cuisson dans son four.
Une rencontre chaleureuse qui vous mènera du champ à la table.
Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Animation dans le cadre du programme « Notre automne en Sud Vienne Poitou ». .
Le Fournil de l’Aubineau Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
