Visite du Fournil de l’Aubineau Valdivienne mercredi 29 octobre 2025.

Installée à Valdivienne, Hélène Bonnard partagera avec vous sa démarche professionnelle et vous livrera les étapes de fabrication de son pain de la culture du blé à la cuisson dans son four.
Une rencontre chaleureuse qui vous mènera du champ à la table.

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Animation dans le cadre du programme « Notre automne en Sud Vienne Poitou ».   .

Le Fournil de l’Aubineau Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96  accueil@sudviennepoitou.com

