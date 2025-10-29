Visite du Fournil de l’Aubineau Valdivienne

Installée à Valdivienne, Hélène Bonnard partagera avec vous sa démarche professionnelle et vous livrera les étapes de fabrication de son pain de la culture du blé à la cuisson dans son four.

Une rencontre chaleureuse qui vous mènera du champ à la table.

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Animation dans le cadre du programme « Notre automne en Sud Vienne Poitou ». .

Le Fournil de l’Aubineau Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

