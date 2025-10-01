Visite du Gaec Le Jardin Déterre à Montbonnot Saint Martin Jardin Déterre Montbonnot-Saint-Martin

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T14:00:00 – 2025-10-01T15:00:00

Fin : 2025-10-01T15:00:00 – 2025-10-01T16:00:00

Direction Montbonnot pour une rencontre avec le Jardin Déterre, une ferme maraîchère bio engagée. Sur place, vous pourrez visiter l’exploitation, échangerez avec les maraîchers et découvrirez leur manière de cultiver en harmonie avec le vivant.

Une visite inspirante pour plonger dans la réalité de l’agriculture bio locale.

Merci de vous inscrire sur ce formulaire : https://framaforms.org/inscription-a-la-visite-du-gaec-le-jardin-deterre-a-montbonnot-saint-martin-le-1er-octobre

Jardin Déterre Montbonnot Saint Martin Montbonnot-Saint-Martin 38330 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-a-la-visite-du-gaec-le-jardin-deterre-a-montbonnot-saint-martin-le-1er-octobre »}]

Venez visiter le Jardin Déterre, une ferme maraîchère bio engagée