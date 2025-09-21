Visite du George C. Marshall center à L’Hôtel de Talleyrand Hôtel de Talleyrand – George Marshall Center Paris

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Hôtel de Talleyrand – George Marshall Center 2 rue Saint-Florentin 75001 Paris Paris 75001 Quartier Vendôme Île-de-France https://fr.usembassy.gov/fr/hotel-de-talleyrand/ Venez découvrir l’Hôtel de Talleyrand, majestueux hôtel particulier du XVIIIe siècle, construit pour le ministre favori du roi Louis XV, et propriété du Gouvernement des États-Unis d’Amérique depuis 1950 ! Plongez dans l’Histoire et revivez en particulier celle du Plan Marshall, dont la mise en place et la coordination ont été accomplies entre ces murs. Visitez librement les différentes pièces pour avoir un aperçu d’une demeure typique de l’Ancien Régime, et faites un saut dans le temps. L’Hôtel de Talleyrand, de style néoclassique, fut édifié entre 1767 et 1769 pour servir de résidence privée à Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin. En tant que secrétaire d’état à la maison du roi, ministre d’état, secrétaire d’état aux affaires étrangères, et ami personnel du roi, Saint-Florentin fut l’un des personnages les plus influents du règne de Louis XV. En 1812, la demeure fut acquise par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Le célèbre homme d’état français en fit sa résidence parisienne et l’un des centres de la vie mondaine et politique française, et donna, avec l’aide d’Antonin Carême, surnommé « le Roi des Chefs et le Chef des Rois », ses lettres de noblesse à l’art de la diplomatie culinaire. C’est entre ces murs que Talleyrand mena les négociations préparatoires au Congrès de Vienne et reçut le tsar Alexandre Ier de Russie, le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse, l’empereur François Ier d’Autriche, ainsi que le duc de Wellington, l’ambassadeur de Grande-Bretagne. De 1838 à 1950, la demeure fut la propriété de la famille Rothschild. Dans ce quartier privilégié par l’élite politique et diplomatique, Alphonse de Rothschild donna des dîners somptueux, à nouveau orchestrés par Antonin Carême. Grand amateur d’art, il y exposa grand nombre d’oeuvres d’art de sa collection : statues antiques en marbre, bronzes du 18ème siècle, émaux de la Renaissance, majoliques, pendules, bijoux et objets en cristal. Après la Seconde Guerre Mondiale, le Département d’État américain loua, de 1948 à 1950, l’Hôtel de Talleyrand pour y installer le siège européen de l’administration du Plan Marshall et y réunir les négociateurs des 17 pays européens participants, puis acheta finalement la demeure en 1950. De 2000 à 2010, l’Hôtel de Talleyrand fit l’objet d’une vaste campagne de restauration, entreprise par le Département d’État avec la collaboration du World Monuments Fund. Aujourd’hui, les salons diplomatiques de l’Hôtel de Talleyrand, constituant le Centre George C. Marshall, ont été restaurées pour créer un espace de conférences, de réunions et de réceptions. L’Hôtel de Talleyrand est également loué par les bureaux parisiens d’un cabinet d’avocats américain. Métro Concorde, lignes 1, 8 et 12, bus 24, 42, 52, 72, 73, 84 et 94. Lieu accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

Ambassade des États-Unis d’Amérique