Visite du Grand Cellier du XIIIe siècle Grand cellier du prieuré Conflans-Sainte-Honorine

Visite du Grand Cellier du XIIIe siècle 20 et 21 septembre Grand cellier du prieuré Yvelines

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ouverture exceptionnelle du grand cellier du XIIIe siècle, vestige architectural de l’ancien prieuré habituellement fermé au public. Devenu le lieu de conservation de la collection des bateaux de plaisance du Musée de la batellerie et des voies navigables, ce site constitue, par son architecture préservée, un écrin patrimonial d’intérêt.

Grand cellier du prieuré Parc du Prieuré 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France 01 39 90 39 50 Cellier gothique du XIIIe siècle, vestige de l’ancien prieuré construit par les moines venus de l’abbaye du Bec-Hellouin en Normandie.

Visite libre

© Mairie de Conflans