VISITE DU GRAND HÔTEL Font-Romeu-Odeillo-Via

VISITE DU GRAND HÔTEL

2 Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-29 16:00:00

fin : 2025-08-29 17:00:00

2025-08-29

Cet empire de granit inauguré en 1913 a accueilli les familles régnantes d’Europe et d’Orient, célébrités du monde politique et artistes du spectacle.

Gratuit inscription auprès de l’Office de tourisme

Limitée à 20 personnes A partir de 12 ans

2 Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

Inaugurated in 1913, this granite empire has played host to the reigning families of Europe and the Orient, political celebrities and entertainers.

Free registration at the Tourist Office

Limited to 20 people From 12 years old

German :

Dieses 1913 eingeweihte Granit-Imperium beherbergte die Herrscherfamilien Europas und des Orients, Berühmtheiten aus der Politik und Künstler des Showgeschäfts.

Kostenlos Anmeldung bei der Touristeninformation

Begrenzt auf 20 Personen Ab 12 Jahren

Italiano :

Inaugurato nel 1913, questo impero di granito ha ospitato le famiglie regnanti d’Europa e d’Oriente, celebrità politiche e personaggi dello spettacolo.

Gratuito iscrizione presso l’Ufficio del Turismo

Limitato a 20 persone A partire da 12 anni

Espanol :

Inaugurado en 1913, este imperio de granito ha acogido a las familias reinantes de Europa y Oriente, a personalidades de la política y del espectáculo.

Gratuito inscripción en la Oficina de Turismo

Limitado a 20 personas A partir de 12 años

No…

