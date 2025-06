Visite du Grand Port Maritime de Marseille Port center Marseille 2e Arrondissement 29 juin 2025 09:00

Bouches-du-Rhône

Visite du Grand Port Maritime de Marseille Dimanche 29 juin 2025 de 9h à 17h.

4 rotations (durée moyenne d’une rotation 1h30)

09h00 | 11h00 | 15h00 | 17h00. Port center Gare maritime de la Major Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-29 09:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-06-29

Bienvenue au port de Marseille Fos

Le port de Marseille Fos vous accueille à Port-Saint-Louis-du-Rhône et à

Marseille pour vous faire découvrir l’étendue et la diversité de ses installations. Sur ses 400 hectares à l’Est et 10 000 hectares à l’Ouest le port développe de nombreuses activités, métiers et projets, en plus d’être gestionnaire

d’espaces naturels. Acteur majeur du commerce international, le port de

Marseille Fos est situé au croisement des routes maritimes mondiales. Il se

positionne comme la porte d’entrée naturelle du Sud de l’Europe. Il dispose

d’espaces et d’infrastructures pour accueillir des activités maritimes, logistiques, industrielles, numériques.

Le port de Marseille Fos place l’excellence environnementale au cœur de sa

stratégie ; il mise sur une croissance économique durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. Pour

cela des transformations profondes sont en cours et plusieurs projets majeurs

sont engagés. Il s’agit de projets qui nous permettent de diversifier plus encore notre modèle économique. Le port de Marseille Fos devient un port

multi-énergies avec une ambition de décarbonation affichée. .

