Visite du Groupe Scolaire Missak et Mélinée Manouchian Pôle enfance des Loges Évry

Visite du Groupe Scolaire Missak et Mélinée Manouchian Vendredi 17 octobre, 13h00 Pôle enfance des Loges Essonne

Inscription conseillée

Visite du Groupe Scolaire Missak et Mélinée Manouchian le vendredi de 13h à 14h commentée par l’agence d’architecture TRACKS : une conception bioclimatique affirmée où l’urbanisme et l’architecture deviennent une composante essentielle de la réussite des élèves au quotidien.

Visites gratuites, inscription conseillée : marie.lanteri@evrycourcouronnes.fr

Pôle enfance des Loges Parc des Loges 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

Visite architecturale

©Marjolaine Roland-Ville d’Evry-Courcouronnes