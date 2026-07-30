Visite du Haras de Beaufay Lieu-dit Beaufay Le Sap-André

Informations pratiques

Le Sap-André

Visite du Haras de Beaufay

Lieu-dit Beaufay Haras de Beaufay Le Sap-André Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

Poussez les portes du Haras de Beaufay au Sap-André pour une visite d’une heure inédite.

Avec ses 130 hectares, le Haras de Beaufay se spécialise dans l’élevage et l’accueil de pur-sang. Pendant la visite, découvrez les jeunes chevaux, les installations (box, marcheur et rond de longe utilisés pour travailler la marche du cheval).

> Tout public

> Sur réservation auprès de la Communauté de Communes (limité à 20 personnes) billetterie en ligne ou par téléphone. .

Lieu-dit Beaufay Haras de Beaufay Le Sap-André 61230 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42

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English : Visite du Haras de Beaufay

L’événement Visite du Haras de Beaufay Le Sap-André a été mis à jour le 2026-07-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault