Informations pratiques

Mosles

Visite du haras d’Etreham

Parking face à la Mairie Mosles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Station d’étalons, éleveur, vendeur mais aussi propriétaire, ce haras d’exception est un acteur majeur dans le paysage des courses hippiques mondiales.

Le Haras d’Etreham, haras d’exception du Bessin accueillant les plus grands étalons, ouvrent exceptionnellement ses portes lors des Equidays pour faire découvrir les infrastructures et les prestations proposées pour les pur-sang.

Réservation obligatoire. .

Parking face à la Mairie Mosles 14400 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Visite du haras d’Etreham

A stud farm, breeder, seller and owner, this exceptional stud is a major player on the global horse racing scene.

L’événement Visite du haras d’Etreham Mosles a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Isigny-Omaha