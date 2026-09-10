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Visite du haras d’Etreham Mosles

mardi 20 octobre 2026 · Mosles

Visite du haras d’Etreham Mosles

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parking face à la Mairie
Ville
14400 Mosles
Département
Calvados
Tarif

Mosles

Visite du haras d’Etreham

Parking face à la Mairie Mosles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Station d’étalons, éleveur, vendeur mais aussi propriétaire, ce haras d’exception est un acteur majeur dans le paysage des courses hippiques mondiales.
Le Haras d’Etreham, haras d’exception du Bessin accueillant les plus grands étalons, ouvrent exceptionnellement ses portes lors des Equidays pour faire découvrir les infrastructures et les prestations proposées pour les pur-sang.

Réservation obligatoire.   .

Parking face à la Mairie Mosles 14400 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00  accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Visite du haras d’Etreham

A stud farm, breeder, seller and owner, this exceptional stud is a major player on the global horse racing scene.

L’événement Visite du haras d’Etreham Mosles a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Isigny-Omaha