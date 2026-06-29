Visite du Haras national de Saint-Lô à cheval Chemin de la Madeleine Saint-Lô samedi 11 juillet 2026.

Saint-Lô

Visite du Haras national de Saint-Lô à cheval

Chemin de la Madeleine Centre équestre Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-11

À partir du 11 juillet, il sera possible de découvrir le haras à dos de cheval.

Lors d’une séance d’1 h 30, par groupes, les participants (tous niveaux acceptés) prépareront leur monture et déambuleront dans le site durant 50 minutes, accompagnés d’un encadrant.

Sur réservation tél. 06 07 83 45 17. .

Chemin de la Madeleine Centre équestre Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25 information@polehippiquestlo.fr

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English : Visite du Haras national de Saint-Lô à cheval

L’événement Visite du Haras national de Saint-Lô à cheval Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô