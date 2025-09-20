Visite du Hope par l’association Suroît Port de plaisance, ponton visiteur n°8 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Visite du Hope par l’association Suroît Port de plaisance, ponton visiteur n°8 Saint-Gilles-Croix-de-Vie samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ancien voilier de pêche construit en 1942 à Saint Gilles Croix de Vie. Utilisé pour la pêche jusqu’en 1950, cet emblématique voilier traditionnel de Saint Gilles Croix de Vie est désormais classé au titre des monuments historiques du patrimoine maritime de la Vendée

Port de plaisance, ponton visiteur n°8 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire

©AssociationSuroit