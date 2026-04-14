Visite du jardin Annabelle, Jardin Annabelle, Rainans

Visite du jardin Annabelle 6 et 7 juin Jardin Annabelle Jura

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter les trois jardins d’Annabelle. Le premier, autour de la maison, est le plus ancien et est plus particulièrement dédié au genre hydrangea. Le second et enfin le troisième ont été plantés seulement depuis l’an 2000.

Jardin Annabelle 1 rue de Toytot, 39290 Rainans Rainans 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384721762 http://jardinannabelle39.e-monsite.com Trois jardins à découvrir sur 6500 m2. La trame, à la fois botanique et paysagère, donnée à ce lieu, vous guidera vers de nombreux arbres et arbustes de collection, originaires du monde entier, servant d’écrin à l’espèce HYDRANGEA (700). Le jardin de la Collection Annabelle est agréé collections végétales spécialisées (C.C.V.S.) depuis l’année 2000. Ce jardin est le reflet de la passion d’une vie qui tente de donner en message : « je reçois, je donne et je partage ». Sur rendez-vous.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter les trois jardins d’Annabelle. Le premier, autour de la maison, est le plus ancien et est plus particulièrement dédié au genre hydrangea.…

© Famille David