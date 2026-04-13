Visite du « Jardin bienveillant », Le Jardin bienveillant, Saint-Martin-du-Mont

Visite du « Jardin bienveillant » 6 et 7 juin Le Jardin bienveillant Côte-d’Or

Tarif : 4 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter le « Jardin bienveillant » de Bordes-Bricard, entretenu depuis plus de 40 ans par ses propriétaires, Annie et Maurice. Au fil des années, le jardin a évolué, les légumes variés du potager côtoyant nombre de vivaces. Sur un terrain de 5 000 m², les constructions diverses et les bassins étoffent l’espace. Le parc est agrémenté d’animaux de compagnie. Les propriétaires s’attachent désormais à la mise en place de végétaux peu demandeurs d’eau et sont ravis d’accueillir les visiteurs depuis 7 ans pour leur faire découvrir leur passion.

Le Jardin bienveillant 3 rue au Devant de Roche, 21440 Bordes-Bricard Saint-Martin-du-Mont 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 58 62 85 56

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter le « Jardin bienveillant » de Bordes-Bricard, entretenu depuis plus de 40 ans par ses propriétaires, Annie et Maurice. Au fil des années,…

© CarineIntheMiddle