Visite du Jardin bohème, Jardin bohème, Genod

Visite du Jardin bohème 6 et 7 juin Jardin bohème Jura

Participation à la discrétion de chacun | Chiens non autorisés en raison de la présence de poules, canards, chiens et chat sur le site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Des visites guidées sont proposées à 10h et à 15h. Il sera possible de se restaurer sur place, en extérieur et selon les conditions météorologiques, avec une offre de crêpes salées et sucrées ainsi que des boissons. Des jeux participatifs autour des bêtes à bois sont également prévus. L’événement accueille la participation de Leslie Céramique et d’Eben’Réation.

Jardin bohème 87 route d’Arinthod, 39249 GENOD Genod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 37 06 41 94 https://www.facebook.com/passerellevegetale/ Ce jardin est en évolution depuis 10 ans. Il comporte des plantes potagères perpétuelles, un verger de variétés locales (en cours de replantation locale et expérimentale), des plantes aromatiques et médicinales, des vivaces, des poules et des canards coureurs indiens. Un parking est disponible.

Des visites guidées sont proposées à 10h et à 15h. Il sera possible de se restaurer sur place, en extérieur et selon les conditions météorologiques, avec une offre de crêpes salées et sucrées ainsi à…

© Jardin bohème