Visite du jardin botanique privé Sauvages et belles à croquer, Visite du jardin privé Sauvages et belles à croquer, La Gaude

Visite du jardin botanique privé Sauvages et belles à croquer 6 et 7 juin Visite du jardin privé Sauvages et belles à croquer Alpes-Maritimes

Nombre limité de places: 8 personnes/visite – Attention escaliers pendant la visite- Tarif: 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Marie-Christine et Bernard feront visiter leur jardin botanique « Sauvages et belles à croquer* » , un petit jardin luxuriant et foisonnant d’inspirations multiples qui accueillent autant les plantes exotiques que les méditerranéennes (plus de 700 espèces et variétés différentes). Le cheminement sinueux le fait découvrir peu à peu, offrant ainsi différents points de vue. On y retrouve aussi de nombreuses adventices comestibles car sans être un jardin potager, c’est aussi un jardin ornemental nourricier (même s’il abrite beaucoup de plantes purement décoratives!). Un jardin d’artistes également, ponctué de diverses créations et de curiosités naturelles. Un petit paradis végétal d’environ 450 m2 à découvrir.

* « à croquer » est un jeu de mots avec le verbe croquer qui aborde le côté comestible mais aussi artistique lorsque l’on « croque » (dessine) un sujet. Marie-Christine et Bernard sont illustrateurs de métier. « Sauvages et belles à croquer » est aussi le nom de leur page Facebook.

Visite du jardin privé Sauvages et belles à croquer 21 allée la treille 06610 La Gaude La Gaude 06610 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0614380819 https://www.facebook.com/Sauvages-et-belles-%C3%A0-croquer-843953092608142 [{« type »: « phone », « value »: « 0614380819 »}, {« type »: « email », « value »: « alumar@free.fr »}] Jardin botanique privé aménagé avec passion par deux artistes. Marie-Christine, botaniste amateur et autrice de livres sur les plantes sauvages et les fleurs comestibles est la créatrice de ce petit jardin de 450m2 environ richement planté (plus de 700 espèces et variétés) où foisonnent et s’entremêlent plantes sauvages, méditerranéennes et exotiques, comestibles ou purement ornementales. Débuté en 1991, il a depuis subi de nombreuses transformations passant de jardin familial en jardin ornemental, comestible et botanique (de nombreuses étiquettes renseignent le nom des plantes). Les pierres de la région y ont aussi trouvé leur place avec les réalisations de Bernard; le beau calcaire de Vence pour les murs, l’arche et la Porte de Lune donnant sur le mini jardin japonais ou encore les galets du poudingue des collines pour les calades, une des nombreuses nouveautés de cette année. Les cheminements permettent de découvrir peu à peu le jardin offrant ainsi plusieurs points de vue, que ce soit en partie basse avec les différents petits bassins qu’apprécient oiseaux et insectes ou en partie supérieure avec la rocaille. De nombreuses potées (collection de plantes succulentes, bonsais, plantes d’ombre…) ponctuent ce jardin, trait d’union entre ses différentes parties. Il est également parsemé de différentes créations : petites créatures ou esprits des lieux à dénicher parmi les plantes… Un lieu pour rêver et s’émouvoir des merveilles que nous offre la Nature… Accès en voiture. Parking du Parc des Constellations au Domaine de l’Étoile, allée du centaure à La Gaude. Le jardin se situe à 200m du parking, lieu du rendez-vous.

Marie-Christine et Bernard feront visiter leur jardin botanique « Sauvages et belles à croquer* » , un petit jardin luxuriant et foisonnant d’inspirations multiples qui accueillent autant les plantes …

©Alunni-Lemayeur