Visite du Jardin Communautaire PLPA (des petits loups aux potes âgés), Potager communautaire, Butry-sur-Oise

Visite du Jardin Communautaire PLPA (des petits loups aux potes âgés) 6 et 7 juin Potager communautaire Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ce potager communautaire de 4 000 m² est le lieu de culture par excellence. Il est la rencontre entre la culture des beaux légumes bios qui alimentent les Valmondoisiens, l’endroit de rencontres et de fêtes qui restent dans les mémoires ainsi que le centre pédagogique où se retrouve la section apiculture qui nous fournit un miel d’excellente qualité. Il abrite une serre de 200 m², des parcelles de cultures de 800 m², 400 m² de jachère mellifère, des ruches, un petit bois …

Potager communautaire 16-18 rue du Port aux Loups 95760 Valmondois Butry-sur-Oise 95760 Val-d’Oise Île-de-France Jardin de 4 200 m² situé dans le quartier du Port aux Loups à côté de la gare. C’est un potager géré par l’association PLPA dont les membres viennent cultiver des légumes bios, partager des savoirs faire ainsi que des moments de convivialité. On y cultive de nombreuses variétés de tomates anciennes, des légumes, quelques fruits et beaucoup de bonne humeur. Les ruches quant à elles alimentent la section apiculture et fournissent un miel remarquable.

Visite libre

m.domingues@valmondois.fr