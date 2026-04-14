Visite du Jardin d’Andrée, au profit de l’association Jardin et Santé, Jardin d’Andrée, Saint-Alban-Leysse

Visite du Jardin d’Andrée, au profit de l’association Jardin et Santé Samedi 6 juin, 08h30, 14h00 Jardin d’Andrée Savoie

4 euros par visite; 10 euros pour 3 jardins participant à l’opération Jardins et Santé; gratuité pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visite libre ou commentée de notre jardin associatif, découverte de l’historique et de nos principes, du fonctionnement de l’association, de la géographie du jardin et des différentes cultures que nous menons (plus de 35 espèces de légumes ainsi que quelques fruitiers)

Jardin d’Andrée 99 rue de Villeneuve 73230 Saint-Alban-Leysse Saint-Alban-Leysse 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0651931471 https://andredelaperriere.wixsite.com/jardindandree Jardin partagé associatif maraîchage en permaculture depuis 2018 10 places de parking

Visite libre ou commentée de notre jardin associatif, découverte de l’historique et de nos principes, du fonctionnement de l’association, de la géographie du jardin et des différentes cultures que de…

©EPECHE Thibaud