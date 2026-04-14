Visite du jardin « De branche en branche », Jardin De branche en branche, Orchies

Visite du jardin « De branche en branche » 6 et 7 juin Jardin De branche en branche Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans ce jardin paysager de 3000 m2 dans lequel arbustes et vivaces ont pris place aux pieds d’arbres parfois centenaires, vous déambulez pour découvrir d’autres espaces tel un petit bassin, un potager, un verger et des plantations plus récentes évoluant au gré des envies du jardinier.

Jardin De branche en branche 30 rue Jules Rieu – 59310 ORCHIES Orchies 59310 Nord Hauts-de-France 06 28 43 32 91 De nombreux arbres d’essences variées tels qu’un noyer remarquable, un gingko biloba, ou encore des érables et bouleaux… composent ce jardin de 3000 m2 plus que centenaire. Des massifs composés d’arbustes, de vivaces ainsi qu’un verger et un potager complètent l’ensemble. Gare à 10mn à pied. Stationnement possible de part et d’autre de la grand route.

Dans ce jardin paysager de 3000 m2 dans lequel arbustes et vivaces ont pris place aux pieds d’arbres parfois centenaires, déambulez pour découvrir divers espaces.

©Benoît FAGOO