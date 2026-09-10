Visite du jardin de Firmin, jeu de piste et concert gratuit, Le jardin de Firmin, Soursac

Informations pratiques

Visite du jardin de Firmin, jeu de piste et concert gratuit 19 et 20 septembre Le jardin de Firmin Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le 19 septembre, les bénévoles de l’association Asttre19 vous proposent une visite du jardin de Firmin, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le 20 septembre, un jeu de piste pour adultes et enfants sera organisé au jardin de Firmin, de 15h à 15h45, suivi d’un goûter offert par les bénévoles.

Puis, avec son accordéon, Firmin accompagnera les participants du jardin à l’église de Soursac, pour un concert gratuit à 17h. Sur le thème « Musiques de film », Gérard Delbos et sa chorale accueilleront le public.

Parcours de 2km dans le centre de la commune et ses abords proches. Pas de difficulté particulière, mais baskets conseillées.

Le jardin de Firmin D89E, 19550 Soursac Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Le 19 septembre: Visite du jardin de Firmin assurée par les bénévoles de l’association Asttre19 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

©ASTTRE19