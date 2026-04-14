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Visite du jardin de la Cardonnerie, Découvrez le jardin de la Cardonnerie, Bersée

Visite du jardin de la Cardonnerie, Découvrez le jardin de la Cardonnerie, Bersée

Visite du jardin de la Cardonnerie, Découvrez le jardin de la Cardonnerie, Bersée samedi 6 juin 2026.

Lieu : Découvrez le jardin de la Cardonnerie

Adresse : 26 rue Cardonnerie, 59235 Bersée, Nord, Hauts-de-France

Ville : 59235 Bersée

Département : Nord

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite du jardin de la Cardonnerie 6 et 7 juin Découvrez le jardin de la Cardonnerie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ce jardin à l’anglaise, situé en pleine campagne, se compose de roses, de vivaces. En plus d’un plan d’eau où vivent grenouilles et poissons, on y retrouve des iris, des clématites et de gracieux delphiniums.

Découvrez le jardin de la Cardonnerie 26 rue Cardonnerie, 59235 Bersée, Nord, Hauts-de-France Bersée 59235 Nord Hauts-de-France Découvrez le jardin de la Cardonnerie
Visite d’un jardin à l’anglaise, en pleine campagne. Il se compose d’un plan d’eau où vivent grenouilles et poissons et de nombreuses fleurs.

©Dominique Wauquier