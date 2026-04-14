Visite du jardin de la Cardonnerie, Découvrez le jardin de la Cardonnerie, Bersée

Visite du jardin de la Cardonnerie 6 et 7 juin Découvrez le jardin de la Cardonnerie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ce jardin à l’anglaise, situé en pleine campagne, se compose de roses, de vivaces. En plus d’un plan d’eau où vivent grenouilles et poissons, on y retrouve des iris, des clématites et de gracieux delphiniums.

Découvrez le jardin de la Cardonnerie 26 rue Cardonnerie, 59235 Bersée, Nord, Hauts-de-France Bersée 59235 Nord Hauts-de-France Découvrez le jardin de la Cardonnerie

Visite d’un jardin à l’anglaise, en pleine campagne. Il se compose d’un plan d’eau où vivent grenouilles et poissons et de nombreuses fleurs.

©Dominique Wauquier