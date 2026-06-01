Visite du jardin de la Casa Carbone avec les experts Elisabetta Cavrini et Michele Pasqualini Galliani, FAI Casa Carbone, Lavagna

Visite du jardin de la Casa Carbone avec les experts Elisabetta Cavrini et Michele Pasqualini Galliani Dimanche 7 juin, 10h15 FAI Casa Carbone Genova

Plein : 10,00 € Inscrits FAI : 5,00 € Réduction Résidents (Commune de Lavagna) : 8,00 € Réduction 6-25 ans : 8,00 € Billet convention : 5,00 € Réduction handicapés : 5,00 € Famille (2 adultes et enfants 6-18 ans) : 28,00 € Réduction 0-5 ans : entrée gratu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:15:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:15:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour l’occasion, Casa Carbone ouvre son jardin à ceux qui aiment les plantes et leurs particularités. Dans l’espace rassemblé du charmant jardin de la maison, parmi les citrons, les orangers, les pamplemousses et les mandarines, on rencontre des plantes et des arbustes qui le rendent inattendu tant pour les vues qu’il offre que pour les coins caractéristiques, tous à découvrir.

Invités spéciaux Elisabetta Cavrini et Michele Pasqualini Galliani du GARDENStudio Bologna Vivai. Les deux pépiniéristes établiront des cartes d’identification des plantes du jardin en illustrant leurs caractéristiques et leurs particularités lors de la visite du jardin.

Visites guidées de la maison-musée, aux horaires indiqués, pour connaître de près cette demeure qui documente la vie, le goût de l’habiter et les intérêts d’une famille bourgeoise typique de la fin du XIXe siècle.

La réservation n’est pas obligatoire, mais les places sont limitées.

La fréquence des visites est de 10 h 15 à 11 h 15, de 12 h 15 à 14 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00.

https://ticket.fondoambiente.it/events/casa-carbone/appuntamento-in-giardino-2026/2026-06-07/visita-guidata-al-giardino-e-alla-casa

FAI Casa Carbone Via Edoardo Riboli, 14, 16033 Lavagna GE Lavagna 16033 Genova Liguria +39 0185393920 https://fondoambiente.it/luoghi/casa-carbone [{« link »: « https://ticket.fondoambiente.it/events/casa-carbone/appuntamento-in-giardino-2026/2026-06-07/visita-guidata-al-giardino-e-alla-casa »}] Une maison familiale parfaitement intégrée, suspendue dans le temps, reflet exemplaire de la vie, du goût de l’habitat et des intérêts d’une famille bourgeoise typique de la fin du XIXe siècle. Le charmant jardin offre le calme d’un espace intime, avec des citronniers, des orangers et des mandarines.

Pour l’occasion, Casa Carbone ouvre son jardin à ceux qui aiment les plantes et leurs particularités. Dans l’espace recueilli du charmant jardin de la maison, parmi les citrons, les orangers, les pamp

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