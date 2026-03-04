Visite du jardin de la Ferme Médiévale de Bois Richeux, Jardin Médiéval de Bois Richeux, Boisricheux
Visite du jardin de la Ferme Médiévale de Bois Richeux 6 et 7 juin Jardin Médiéval de Bois Richeux Eure-et-Loir
Entrée 7 € Gratuit pour les moins de 18 ans
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Visite guidée par le propriétaire.
Jardin Médiéval de Bois Richeux 1 Rue de la Chapelle, 28130 Pierres Boisricheux 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 11 88 20 20 https://boisricheux.com/ La Ferme de Bois Richeux est une des plus anciennes fermes de France. Etablie depuis l’époque Celte au cœur de la Forêt des Carnutes, elle a connu une histoire exceptionnelle au 12ème siècle avant d’appartenir à Madame de Maintenon et Louis XIV.
Son jardin médiéval, recréé à partir d’une description d’archives du 13ème siècle, est un courtil intime ordonnancé devant le Manoir.
©jardin de Bois Richeux