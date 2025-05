Visite du jardin de la Fontaine au blé – Clavy-Warby, 6 juin 2025 07:00, Clavy-Warby.

Ardennes

Visite du jardin de la Fontaine au blé 1 rue de la Fontaine au blé Clavy-Warby Ardennes

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins de 2024, venez découvrir un parc de 3000 m2, agrémenté de diverses vivaces (hortensias, pivoines…) et de plusieurs arbres remarquables tulipier, liquidambar, érables… de 14h à 17h30 les 6, è et 8 juin 2025 Gratuit tout public Accès Il n’est pas possible de se garer dans la rue le mieux est de se garer sur la place du village et de venir à pied

1 rue de la Fontaine au blé

Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est +33 9 75 49 01 76

English :

As part of the Rendez-vous aux jardins in 2024, come and discover a 3000 m2 park, decorated with various perennials (hydrangeas, peonies…) and several remarkable trees: tulip tree, liquidambar, maples… from 2 to 5.30 pm on June 6, 8 and 2025 Free all public Access It is not possible to park on the street: the best thing to do is to park on the village square and come on foot

German :

Im Rahmen des Rendez-vous aux jardins 2024 können Sie einen 3000 m2 großen Park mit verschiedenen Stauden (Hortensien, Pfingstrosen…) und mehreren bemerkenswerten Bäumen entdecken: Tulpenbaum, Liquidambar, Ahorn… von 14 bis 17.30 Uhr am 6., è und 8. Juni 2025 Kostenlos für jedes Publikum Anfahrt: Es ist nicht möglich, auf der Straße zu parken: Am besten parken Sie auf dem Dorfplatz und kommen zu Fuß

Italiano :

Nell’ambito del Rendez-vous aux jardins del 2024, venite a scoprire un parco di 3000 m2, ornato da varie piante perenni (ortensie, peonie, ecc.) e da alcuni alberi notevoli: tulipani, liquidambar, aceri, ecc. dalle 14.00 alle 17.30 del 6, 7 e 8 giugno 2025 Gratuito tutto il pubblico Accesso: Non è possibile parcheggiare in strada: la cosa migliore è parcheggiare nella piazza del villaggio e venire a piedi

Espanol :

En el marco del Rendez-vous aux jardins de 2024, venga a descubrir un parque de 3000 m2, decorado con diversas plantas vivaces (hortensias, peonías, etc.) y varios árboles notables: tulipero, liquidambar, arces, etc. de 14:00 a 17:30 los días 6, 7 y 8 de junio de 2025 Gratuito todos los públicos Acceso: No es posible aparcar en la calle: lo mejor es aparcar en la plaza del pueblo y venir a pie

