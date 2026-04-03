Visite du jardin de La Guesnonnière Lieu-dit Village de la Guesnonnière Montcuit

dimanche 8 novembre 2026 · Lieu-dit Village de la Guesnonnière · Montcuit

Informations pratiques

Montcuit

Visite du jardin de La Guesnonnière

Lieu-dit Village de la Guesnonnière Jardin de La Guesnonnière Montcuit Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:30:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Visite du jardin de La Guesnonnière. Ouvertures 2026, de 14h30 à 18h Avril 5, 12, 25 et 26 (Neurodon) Mai 8, 14 et 24 Juin 7 et 28 Juillet 12 et 26 Août 9 et 23 Septembre 13 et 20 Octobre 4 et 18 Novembre 8 et 11 .

Lieu-dit Village de la Guesnonnière Jardin de La Guesnonnière Montcuit 50490 Manche Normandie +33 2 33 45 62 32 michel.leforestier@sfr.fr

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English : Visite du jardin de La Guesnonnière

L’événement Visite du jardin de La Guesnonnière Montcuit a été mis à jour le 2026-04-03 par Coutances Tourisme