Visite du jardin de la Maison de Jacques de Thézac Maison de Jacques de Thézac Sainte-Marine

Visite du jardin de la Maison de Jacques de Thézac Maison de Jacques de Thézac Sainte-Marine samedi 20 septembre 2025.

Visite du jardin de la Maison de Jacques de Thézac 20 et 21 septembre Maison de Jacques de Thézac Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre ou commentée des jardins de la Maison du fondateur des Abris du Marin avec découverte de sculptures de Danielle Tosoni et de peintures de Françoise Botrel Rey.

L’Association Les Abris du Marin sera également présente pour présenter son travail et rappeler l’importance de l’œuvre de Jacques de Thézac

Maison de Jacques de Thézac Quai Jacques de Thézac 29120 Combrit-Sainte-Marine Sainte-Marine 29120 Finistère Bretagne 02.98.51.94.40 http://www.combrit-saintemarine.bzh L’ancienne maison de Jacques de Thézac surplombe l’Odet et le port de Sainte-Marine. Parkings à proximité

Visite libre ou commentée des jardins de la Maison du fondateur des Abris du Marin avec découverte de sculptures de Danielle Tosoni et de peintures de Françoise Botrel Rey.

Danielle Tosoni