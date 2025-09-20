visite du jardin de la Propriété Marro jardin de la propriete Marro Cagnes-sur-Mer

visite du jardin de la Propriété Marro jardin de la propriete Marro Cagnes-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

visite du jardin de la Propriété Marro 20 et 21 septembre jardin de la propriete Marro Alpes-Maritimes

entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans, 20 personnes maiximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Venez découvrir cette ancienne propriété maraîchère, qui a conservé les méthodes ancestrales de jardinage, ses secrets ainsi que ses savoir-faire.

jardin de la propriete Marro 3 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 64 44 95 95 https://www.proprietemarro.com [{« type »: « email », « value »: « proprietemarro@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 44 95 95 »}] Après un court diaporama sur l’historique du jardin, nous cheminerons à travers la propriété, vous découvrirez son vieux système d’arrosage, vous assisterez au battage de la faux et à l’égrenage du mais.

Si la maturation du raisin le permet, vous participerez aux vendanges. Par bus, par train, à vélo et en voiture, gare et parking à proximité ou dans les rues proches

Venez découvrir cette ancienne propriété maraîchère, qui a conservé les méthodes ancestrales de jardinage, ses secrets ainsi que ses savoir-faire.

propriétaire