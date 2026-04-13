Visite du jardin de la Serrée, Jardin de la Serrée, Mesmont

Visite du jardin de la Serrée 5 – 7 juin Jardin de la Serrée Côte-d’Or

Possibilité de dons à l’association Rêves d’enfants malades

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, profitez d’une visite commentée du jardin à la française et à l’anglaise. Vous découvrirez le vallon romantique, les grottes, le ruisseau, la source alimentant les bassins, les chartreuses, le pigeonnier, la chapelle, le lavoir, le verger et les potagers.

Jardin de la Serrée 3 rue de la Serrée, 21540 Mesmont Mesmont 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380236291 Grande maison du XVIIIe siècle avec cour intérieur, partie vieille ferme avec écuries. Reste de jardins à la Française, mais modifiés avec le temps. Certains végétaux seraient vieux de la fin du XVIIIe siècle. Autoroute de Paris-sortie Pont de Pany. Direction Prâlon, direction Mesmont.

Rendez-vous aux jardins 2026

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