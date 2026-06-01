Visite du jardin de la Villa Raimondi Fondation Minoprio ITS Académie, Giardino villa Raimondi – Fondazione Minoprio ITS Academy, Vertemate con Minoprio

Visite du jardin de la Villa Raimondi Fondation Minoprio ITS Académie 6 et 7 juin Giardino villa Raimondi – Fondazione Minoprio ITS Academy Como

Coûts : Plein € 8,00 Réduit € 6,00. Enfants de 6 à 12 ans, membres de la famille anciens élèves, résidents inscrits avec Minoprio, groupe BNI, membres Slow Food Touring Fai, +65 ans gratuits Enfants 0 à 5 ans, étudiants en cours, ancien élève, handicapés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 10 à 18 le jardin de la Villa Raimondi, propriété de la région de Lombardie et géré par la Fondation Minoprio ITS Academy, sera ouvert à l’occasion de la manifestation proposée par l’APGI – Association des parcs et jardins d’Italie avec le parrainage du ministère de la culture, Rendez-vous dans les jardins, qui a pour objectif d’inviter le grand public à découvrir la richesse historique, artistique, botanique et paysager étonnante des jardins italiens. Ces journées d’ouverture seront l’occasion de faire connaître au public le jardin normalement fermé car lieu d’activités éducatives.

Pour l’occasion, les visiteurs pourront visiter le jardin de la Villa Raimondi accompagnés d’experts et d’étudiants de la Fondation Minoprio ITS Academy, qui décriront les différents environnements et caractères botaniques du jardin, en identifiant les spécimens les plus importants.

Le thème de l’édition 2026 de Pointé dans le jardin est « La vue », un regard renouvelé sur le jardin, pour comprendre ses valeurs, lire les signes de l’histoire, se laisser surprendre par la beauté.

Le thème de la vue lors de la visite du jardin sera abordé en termes d’absence ou de déficit, les visiteurs seront invités à vivre la nature sans recourir à la vue, et en termes d’approfondissement, allant au-delà de ce que l’œil nu peut percevoir, en s’attardant sur des éléments qui ne sont pas immédiatement visibles.

Le parcours de visite partira cette année encore de la cour de la Villa Raimondi et se poursuivra d’abord dans la partie appelée « parc ancien » , c’est-à-dire la partie la plus ancienne du jardin pour introduire le thème de l’expérience sensorielle à la connaissance du jardin et se poursuivra dans la partie la plus récente du jardin.

La visite du jardin se déroulera en offrant aux visiteurs la possibilité de connaître le jardin à travers tous les sens et pas seulement à travers la vue : en invitant au silence, on pourra s’attarder sur les bruits du jardin, les passages dans le gravier, le vent entre les frondes, les sons des animaux ; vous pourrez sentir les différentes fragrances ; Vous pourrez toucher les textures des feuilles des troncs mais en même temps sentir sur votre peau les températures dans les différents espaces du jardin. La visite conduira les visiteurs au contact avec la nature et à sa compréhension à travers l’expérience tactile des différentes textures naturelles et l’observation des formes depuis le macro, en analysant les porte-objets et les tailles des différentes espèces, au micro en entrant dans le détail à travers la vision au microscope des éléments naturels du jardin.

Visites guidées : 11h30 – 14h30 15h30 16h30 et ateliers pour enfants 10h00/12h00 et 14h30/17h30.

Giardino villa Raimondi – Fondazione Minoprio ITS Academy Viale Raimondi 54 Vertemate con Minoprio 22070 Como Lombardia 031 4127142 http://www.fondazioneminoprio.it https://www.instagram.com/fondminoprio/;https://www.facebook.com/fondazione.minoprio/;https://www.linkedin.com/company/fondazione-minoprio/;https://www.youtube.com/user/Fondazioneminoprio

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 10h à 18h, le jardin de la Villa Raimondi, propriété de la région de Lombardie et géré par la Fondation Minoprio ITS Academy, sera ouvert à l’occasion – et …

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