Visite du jardin de Martine POGGI, Jardin de Martine Poggi, Bray-Saint-Aignan

Visite du jardin de Martine POGGI 6 et 7 juin Jardin de Martine Poggi Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Dans mon jardin, j’ai fait des chemins, des passages, des cachettes, des abris, des supports, des décorations. ( pots en terre cuite peints )

Pour qui ? Pour quoi ?

Pour mes amis les animaux, les insectes, les oiseaux, les lezards, les grenouilles, les hérissons et bien d’autres…

Grandes quantités d’arbustes, des arbres, grandes variétés de sauges,et de plantes fleuries.

Composé de divers univers, différents milieux, ce jardin enchante petits et grands, amoureux de la nature, de la vie, et des couleurs.

Les nombreux aménagements proposés dans mon jardin en font un lieu riche en faune, micro-faune, et flore.

Des centaines de pierres, du bois, du sable, fond des décors, et des cachettes aux insectes.

Venez vous ballader, dans mon jardin, au fil des saisons !

Il y a touours quelque chose à voir, à apprendre ou à découvrir.

Les différents massifs sont comme une succession de tableaux.

Avec mon jardin au naturel, on peut dire que j’apporte ma pierre à l’édifice en faveur de la nature et de la biodiversité.

Venez le découvrir.

A ne pas manquer !

Jardin de Martine Poggi 160 Petite-route des Bordes, 45460 Bray-en-Val Bray-Saint-Aignan 45460 Bray-en-Val Loiret Centre-Val de Loire Autour d’une fermette, domaine de 16 000 m², occupé en grande partie par des chevaux et un jardin d’ornement de 2 000 m² autour de la maison d’habitation.

Un jardin au naturel, une cour fleurie, un bassin d’ornement qui accueille son couple de canards et poissons, poules naines en liberté, nombreux oiseaux du ciel et toute une petite faune qui concoure à l’équilibre du jardin. Des massifs de différentes tailles où il y a environ 2 000 vivaces et arbustes. Entre Loire et forêt, à proximité de Sully sur Loire et de Saint Benoit sur Loire

Dans mon jardin, j’ai fait des chemins, des passages, des cachettes, des abris, des supports, des décorations. ( pots en terre cuite peints )

©Martine POGGI