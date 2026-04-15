Visite du Jardin de Mildrède, Jardin de Mildrède, Warhem

Visite du Jardin de Mildrède 6 et 7 juin Jardin de Mildrède Nord

3 euros par personne, gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée du jardin de Mildrède.

Jardin de Mildrède 12 place Henri Vandaele 59380 Warhem Warhem 59380 Nord Hauts-de-France +33671808743 Le jardin entoure la maison qui date de 1828. Il est structuré par des haies de charmilles et de hêtres, des ifs et buis taillés, mais laisse libre cours aux plantes dans les différents massifs. Venez admirer les roses anglaises en juin, les hortensias et crocosmias en été, ainsi que les asters, persicaires et graminées en automne. Une mare et la présence de grands arbres favorisent la biodiversité.

Le jardin fait partie de l’association Jardins Passions. Parking sur la place du village

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Marie Mildrède Seidel