Visite du jardin de NELS, Le jardin de Nels – les Grands Juan, Castillon-de-Saint-Martory

Visite du jardin de NELS Dimanche 7 juin, 10h00 Le jardin de Nels – les Grands Juan Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Jardin d’expériences amateures depuis les années 2000, ce lieu se déploie face aux Pyrénées, sur le site d’une ancienne ferme. Ici, tout devient ressource : permaculture, jardin en lasagnes, verger, poulailler, mare composent un ensemble vivant et inspirant.

À découvrir au fil d’ateliers, d’un marché artisanal et d’un bistrot éphémère, pour prolonger l’expérience en toute convivialité.

Nous vous y accueillons avec grand plaisir et vous souhaitons de belles inspirations.

Le jardin de Nels – les Grands Juan 31360 Castillon-de-Saint-Martory Castillon-de-Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie 06 48 97 35 04 Ancienne ferme rénovée avec son jardin potager, d’agrément, son poulailler et son verger.

Jardin d’expériences amateures depuis les années 2000, ce lieu se déploie face aux Pyrénées, sur le site d’une ancienne ferme. Ici, tout devient ressource : permaculture, jardin en lasagnes, verger, …

©buytaertniels