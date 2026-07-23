Visite du Jardin de nous deux Le Jardin de Nous Deux Civrieux-d’Azergues

samedi 19 septembre 2026 · Le Jardin de Nous Deux · Civrieux-d'Azergues

Informations pratiques

Civrieux-d’Azergues

Visite du Jardin de nous deux

Le Jardin de Nous Deux 51 Chemin De Palayer Civrieux-d’Azergues Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre du Jardin de Nous Deux, avec des personnes sur place à disposition pour vous renseigner.

Une buvette sera à disposition sur place.

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Le Jardin de Nous Deux 51 Chemin De Palayer Civrieux-d’Azergues 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 21 03 lejardindenousdeux@gmail.com

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English :

Self-guided tour of the Jardin de Nous Deux, with staff on site available to answer your questions.

A refreshment stand will be available on site.

L’événement Visite du Jardin de nous deux Civrieux-d’Azergues a été mis à jour le 2026-07-23 par Beaujolais Tourisme