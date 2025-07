Visite du jardin de plantes médicinales Magie Verte Bélus

Visite du jardin de plantes médicinales Magie Verte Bélus samedi 26 juillet 2025.

Visite du jardin de plantes médicinales Magie Verte

Route de Beyris Bélus Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Vous souhaitez découvrir le métier de paysan(ne)-herboriste et avez envie de visiter son jardin de production ? Emmanuelle vous attends et vous explique tout !

Réservation obligatoire par SMS de préférence au 06-83-42-98-82 (max 10 personnes). Elles vous enverra la localisation exacte ensuite.

Vous souhaitez découvrir le métier de paysan(ne)-herboriste et avez envie de visiter son jardin de production ? Emmanuelle vous attends et vous explique tout !

Réservation obligatoire par SMS de préférence au 06-83-42-98-82 (max 10 personnes). Elles vous enverra la localisation exacte ensuite.

Participation libre et en conscience (vous estimez vous-même le prix qui vous semble juste !) .

Route de Beyris Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 42 98 82

English :

Would you like to find out more about the job of a farmer-herbalist, and visit her production garden? Emmanuelle is waiting to explain everything!

Reservations required, preferably by SMS to 06-83-42-98-82 (max 10 people). She’ll send you the exact location afterwards.

German : Visite du jardin de plantes médicinales Magie Verte

Sie möchten den Beruf des Kräuterbauern/der Kräuterbäuerin kennenlernen und haben Lust, ihren Produktionsgarten zu besuchen? Emmanuelle wartet auf Sie und erklärt Ihnen alles!

Eine Reservierung ist erforderlich, am besten per SMS unter 06-83-42-98-82 (max. 10 Personen). Sie wird Ihnen dann den genauen Standort zusenden.

Italiano :

Volete saperne di più sul lavoro di una contadina-erborista e visitare il suo orto di produzione? Emmanuelle vi aspetta per spiegarvi tutto!

È indispensabile la prenotazione, preferibilmente via SMS al numero 06-83-42-98-82 (massimo 10 persone). In seguito vi invierà il luogo esatto.

Espanol : Visite du jardin de plantes médicinales Magie Verte

¿Quieres saber más sobre el oficio de agricultor-herboricultor y visitar su huerto de producción? Emmanuelle le espera para explicárselo todo

Es imprescindible reservar, preferiblemente por SMS al 06-83-42-98-82 (máximo 10 personas). Emmanuelle le comunicará después el lugar exacto.

L’événement Visite du jardin de plantes médicinales Magie Verte Bélus a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans