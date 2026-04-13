Visite du Jardin de Pomone dédié aux fruits comestibles, Le jardin de Pomone, Essouvert

Visite du Jardin de Pomone dédié aux fruits comestibles 6 et 7 juin Le jardin de Pomone Charente-Maritime

Tarifs :

Visite libre : 5€, 3€ pour les 5-12 ans.

Visite guidée : 7€, 5€ pour les 5-12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite commentée du jardin de Pomone, un jardin paysager fruitier où les fruits sont présentés dans toutes leurs couleurs, historique, géographique, botanique, symbolique, thérapeutique…

Le jardin de Pomone Rue du Chateau d’Eau, 17400 Essouvert, France Essouvert 17400 Saint-Denis-du-Pin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546323238 http://www.lejardindepomone.fr C’est au cœur de la Saintonge que Catherine Girault et Jean-Yves Maisonneuve décident en 2006 de planter des arbres fruitiers du monde entier pouvant s’adapter au climat de la région. Prenant tout naturellement le nom de la déesse des fruits et des jardins, le jardin de Pomone était né. Sa composition organisée autour de quatre arbres symboliques – un figuier, un grenadier, un pommier et un olivier – offre une succession d’ambiances végétales associant des fruitiers à des vivaces, choisies pour leur résistance à la sécheresse et au calcaire. Raffinement et esthétique sont au rendez-vous dans cet éden où des fruits étranges et souvent méconnus, aux formes et aux couleurs inattendues, surprennent le visiteur. Suivant la saison, les papilles sont parfois surprises par des goûts exquis. Les commentaires historiques, mythologiques, botaniques ou anecdotiques des deux jardiniers transforment la visite en un moment exceptionnel et passionnant. Sur rendez-vous.

Venez découvrir l’univers passionnant des fruits !

©Catherine Girault