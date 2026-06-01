Visite du jardin de rocailles de l’ermitage du Mont Cindre, Ermitage du Mont Cindre, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Visite du jardin de rocailles de l’ermitage du Mont Cindre 6 et 7 juin Ermitage du Mont Cindre Métropole de Lyon

Les visites sont possibles par créneau de 30 minutes pour 20 personnes maxi. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin de rocaille créé par le dernier ermite entre 1878 et 1910 , c’est un chef d’oeuvre d’art spontané restauré en 2023 en un véritable jardin botanique ,d’où s’élèvent des petites chapelles et un belvédère.

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Jardin de rocaille créé par le dernier ermite entre 1878 et 1910 , c’est un chef d’oeuvre d’art spontané restauré en 2023 en un véritable jardin botanique ,d’où s’élèvent des petites chapelles et un…

PRALUS MC