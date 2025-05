Visite du Jardin de Sculptures Vaugel-Vaccarella – Place de l’église Lys-Haut-Layon, 18 mai 2025 14:00, Lys-Haut-Layon.

Martine Vaugel est une sculptrice mondialement reconnue, ayant remporté à deux reprises le Grand Prix International de Rodin.

Elle a été honorée d’une médaille de bronze en 2013, d’une médaille d’argent en 2016 et du prix du jury Arthur LeDuc pour la meilleure sculpture en 2018, lors du Salon des Artistes Français au Grand Palais à Paris. En 2017, elle a également reçu le premier prix de la Biennale d’Art Contemporain de Versailles.

Ses œuvres sont exposées dans des lieux prestigieux tels que le musée en plein air de Hakone au Japon, le musée d’art contemporain de Los Angeles et le musée Tate Modern à Londres. Parmi ses portraits de célébrités, on trouve ceux de Tom Bradley, Maire de Los Angeles, John Lennon, Sylvester Stallone, Michelle Pfeiffer, Ronald Reagan, Katherine Hepburn, Nick Nolte et bien d’autres.

Depuis 2015, James Vaccarella et Martine Vaugel ont commencé à concevoir ce jardin. Leur passion commune pour la beauté et l’art se reflète dans chaque recoin de cet espace. 61 sculptures ont trouvé leur place dans ce jardin.

English :

Martine Vaugel is a world-renowned sculptor, twice winner of the Grand Prix International de Rodin.

German :

Martine Vaugel ist eine weltweit anerkannte Bildhauerin, die zweimal den Grand Prix International de Rodin gewonnen hat.

Italiano :

Martine Vaugel è una scultrice di fama mondiale, due volte vincitrice del Grand Prix International de Rodin.

Espanol :

Martine Vaugel es una escultora de renombre mundial, ganadora en dos ocasiones del Gran Premio Internacional de Rodin.

