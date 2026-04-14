Visite du Jardin des Baussottes, Le Jardin des Baussottes, Ferdrupt

Visite du Jardin des Baussottes 6 et 7 juin Le Jardin des Baussottes Vosges

Le jardin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Chaussures de marche conseillées.

Tarifs : adulte 8 €, +12 ans 4 €, – 12 ans gratuit.

Animaux acceptés tenus en laisse.

15 personnes maximum pour chaque visite guidée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Le jardin comporte essentiellement des conifères nains (plus de 500 taxons). Au travers de la visite, je vous présenterai l’extraordinaire diversité de ces végétaux adaptés à tout type de jardin, de la simple terrasse aux espaces plus grands. Ils sont, ici, en pleine terre, en bacs ou en pots. Certains exigent la pleine lumière, alors que d’autres s’accommodent bien de l’ombre. Leurs formes, couleurs et textures sont très diverses. Autre point fort, ce sont des plantes des quatre saisons et la visite de ce jardin présente donc un intérêt tout au long de l’année. Je vous parlerai aussi des origines de ces miniatures végétales et des fameux balais de sorcières.

Le Jardin des Baussottes 2 bis route du Châtelet 88360 Ferdrupt Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 95 37 91 76 »}] Le Jardin des Baussottes est constitué essentiellement de conifères notamment de cultivars nains à croissance lente (500 taxons environ). Situé sur une pente traversée par un ruisseau, le jardin a une superficie d’environ 4 500 m². Les sujets les plus anciens ont été plantés en 1996.

Sa visite s’adresse tout autant aux passionnés de conifères qu’aux amateurs de jardin ou de nature en général.

Même si sa structure est désormais terminée, le jardin s’enrichit régulièrement encore de nouvelles introductions.

Le jardin comporte essentiellement des conifères nains (plus de 500 taxons). Au travers de la visite, je vous présenterai l’extraordinaire diversité de ces végétaux adaptés à tout type de jardin, de…

©Renaud François