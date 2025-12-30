Visite du Jardin des Faïenciers

125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 10:30:00

fin : 2026-02-22 11:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Accompagné d’un jardinier passionné, partez à la découverte du Jardin des Faïenciers explorez les richesses du potager et les secrets de plantes bien adaptés à notre climat.

Visite commentée comprise dans le tarif d’entrée du Moulin de la Blies.Tout public

6 .

125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by a passionate gardener, discover the Jardin des Faïenciers: explore the riches of the vegetable garden and the secrets of plants well adapted to our climate.

Guided tour included in admission to Moulin de la Blies.

L’événement Visite du Jardin des Faïenciers Sarreguemines a été mis à jour le 2025-12-30 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES