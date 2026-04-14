Visite du Jardin des Grandes Vignes, Le Jardin des Grandes Vignes, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

Visite du Jardin des Grandes Vignes 6 et 7 juin Le Jardin des Grandes Vignes Rhône

Visite guidée (limitée à 25 participants) : 5€ par personne – gratuit moins de 16ans -Réservation obligatoire au 06 12 42 30 43 ou jardindesgrandesvignes@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Jardin privé de 1200 m², entièrement créé et planté par les propriétaires jardiniers.

Avec ses massifs en rondeurs, ses cheminements sinueux, ses perspectives, il y a dans ce jardin soigné, un petit air anglais. Rosiers, pivoines, clématites, se mêlent aux graminées, aux vivaces et aux bulbes, pour former un écrin aux arbres et arbustes à feuillages colorés.

Un potager en carrés surélevés et sa petite serre à l’ancienne complètent ce jardin.

Visite guidée sur réservation. Jardin partenaire de l’Association Jardins et Santé

Le Jardin des Grandes Vignes Rue du Breuil 69460 Salles Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460 Salles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0612423043 https://www.facebook.com/profile.php?id=100053669781466 Jardin privé de 1200 m², entièrement créé et planté par les propriétaires jardiniers.

Avec ses massifs en rondeurs, ses cheminements sinueux, ses perspectives, il y a dans ce jardin soigné, un petit air anglais. Rosiers, pivoines, clématites, se mêlent aux graminées, aux vivaces et aux bulbes, pour former un écrin aux arbres et arbustes à feuillages colorés.

Un potager en carrés surélevés et sa petite serre à l’ancienne complètent ce jardin.

Visite guidée sur réservation. Parking à proximité qui vous sera indiqué lors de la réservation.

Visite guidée par la jardinière, qui parlera de ses coups de coeur et partagera ses astuces de jardinage (durée environ 1h30).

©Anne Marie Santiago