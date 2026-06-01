Visite du Jardin des plantes à 2 voix, Jardin des plantes, Montauban
Visite du Jardin des plantes à 2 voix, Jardin des plantes, Montauban samedi 6 juin 2026.
Visite du Jardin des plantes à 2 voix Samedi 6 juin, 14h30 Jardin des plantes Tarn-et-Garonne
Gratuit. Visite limitée à 30 personnes. Sur réservation auprès du CIAP.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, profitez de la douceur du mois de juin pour découvrir le jardin des Plantes lors d’une visite à deux voix, menée par un guide-conférencier du CIAP et les jardiniers du service des Espaces verts et naturels.
Au fil de cette déambulation au cœur de cet arboretum de 3 hectares, plongez dans l’histoire et les secrets de ce jardin emblématique. Les jardiniers partageront également leur connaissance du lieu et de ses essences : quelles espèces d’arbres composent ce patrimoine végétal, quels soins leur sont apportés, comment les équipes adaptent-elles leurs pratiques face au changement climatique ?
Une promenade enrichissante et conviviale, entre patrimoine, botanique et gestion durable des paysages.
Informations pratiques
Samedi 6 juin à 14h30
Rendez-vous devant l’entrée du jardin des Plantes, allées Consul-Dupuy
Durée : 1h30
En partenariat avec le service des Espaces verts et naturels.
Jardin des plantes 43 Gd Rue Sapiac, 82000 Montauban Montauban 82000 Les Chaumes Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 [{« type »: « email », « value »: « caccueil@ville-montauban.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 63 03 50 »}]
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©CIAP
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