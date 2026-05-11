Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour
Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour dimanche 19 juillet 2026.
Moncontour
Visite du Jardin d’Hildegarde
Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée Petite Cité de Caractère , assis sur les vestiges du château XIIe s., accueille les amoureux des simples aromatiques et médicinales.
Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions. .
Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 63 50
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L’événement Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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