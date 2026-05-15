Plaintel

Visite du Jardin du champ clos

15 Lieu-dit Le Champ Clos Plaintel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Après quelques années sans ouverture au public, Yann Brard sera heureux de vous faire découvrir à nouveau, son jardin et ses créations récentes. Le jardin de Bonsaïs et ses fontaines qui sont maintenant terminés, ainsi que la nouvelle mare creusée à l’ombre d’un grand chêne. La passerelle qui surplombe le jardin humide a été rénovée et vous permettra de découvrir différemment la faune et la flore de ce milieu naturel. Un accent particulier a été mis sur le respect de l’environnement et la protection de la biodiversité. Les sculptures contemporaines peuplent toujours l’arboretum et les nouvelles créations de bouquets de fleurs en céramique seront exposées. Une exposition de sculpture animalière en céramique complète la visite. .

15 Lieu-dit Le Champ Clos Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 10 50 61 34

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English :

L’événement Visite du Jardin du champ clos Plaintel a été mis à jour le 2026-05-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme