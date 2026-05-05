Visite du jardin du château de Montecchio Vesponi, Castello di Montecchio Vesponi, Castiglion Fiorentino

Visite du jardin du château de Montecchio Vesponi Dimanche 7 juin, 10h30 Castello di Montecchio Vesponi Arezzo

Une contribution de 10 € par personne est demandée. Tarif réduit de 5€ pour les enfants jusqu’à 11 ans et gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et handicapés. Toutes les zones ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. Animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

À l’occasion de Rendez-vous dans le jardin 2026, il sera possible de visiter le jardin intégré à l’intérieur du château de Montecchio Vesponi, d’où il sera également possible d’admirer le splendide panorama de la Valdichiana. La visite se concentrera sur les espèces botaniques du château, le jardin médiéval, les herbes aromatiques et leurs utilisations dans l’histoire. Le parcours se poursuivra avec le musée des herbes, un lieu magique où vous pourrez sentir les parfums et découvrir le processus de production des huiles essentielles.

Castello di Montecchio Vesponi Montecchio Vesponi Castiglion Fiorentino 52043 Arezzo Toscana 3319418621 https://www.facebook.com/ilCastelloMontecchiodiVesponi/?locale=it_IT [{« type »: « phone », « value »: « +39380682630 »}, {« type »: « email », « value »: « castellomontecchiovesponi@gmail.com »}] Le château est situé au sommet de la colline de Montecchio Vesponi, à 3 km de Castiglion Fiorentino. À quelques mètres de la porte d’accès au château, il y a un parking gratuit; une autre zone de stationnement se trouve derrière l’église de Montecchio. S’il vous plaît soyez prudent dans le dernier tronçon de la route un peu étroite. Les animaux ne sont pas autorisés à l’intérieur du site. Partiellement accessible en fauteuil roulant. Depuis Arezzo : SR 71. Depuis Florence/Rome : A1, sortie Monte San Savino.

Rendez-vous dans le jardin 2026

© Castello di Montecchio Vesponi