Visite du jardin du curé Maison du patrimoine Remoray-Boujeons

Informations pratiques

Remoray-Boujeons

Visite du jardin du curé

Maison du patrimoine 9 Place de la Mairie Remoray-Boujeons Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Venez découvrir un petit paradis, où fleurs, légumes et plantes médicinales déploient leurs odeurs et leurs couleurs pour la plus grande joie des insectes pollinisateurs. Nous échangerons des trucs de jardiniers, nous parlerons des influences de la lune, des plantes compagnes, des bienfaits des plantes médicinales… .

Maison du patrimoine 9 Place de la Mairie Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 07

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English : Visite du jardin du curé

L’événement Visite du jardin du curé Remoray-Boujeons a été mis à jour le 2026-07-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS