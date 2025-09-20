Visite du Jardin du Moulin Fleuri Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray
Visite du Jardin du Moulin Fleuri Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray samedi 20 septembre 2025.
Moulin Fleuri, Quai de Seine Saint-Pierre-du-Vauvray Eure
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Réalisé par Edmond Delaporte, ce jardin original, en bord de Seine, vous ouvre ses portes autour d’une visite pour découvrir une statuaire unique d’Art brut. .
Moulin Fleuri, Quai de Seine Saint-Pierre-du-Vauvray 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 91 06
