Visite du Jardin du Moulin Fleuri Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray

Visite du Jardin du Moulin Fleuri Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray samedi 20 septembre 2025.

Visite du Jardin du Moulin Fleuri Journées du patrimoine

Moulin Fleuri, Quai de Seine Saint-Pierre-du-Vauvray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Réalisé par Edmond Delaporte, ce jardin original, en bord de Seine, vous ouvre ses portes autour d’une visite pour découvrir une statuaire unique d’Art brut.   .

Moulin Fleuri, Quai de Seine Saint-Pierre-du-Vauvray 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 91 06 

English : Visite du Jardin du Moulin Fleuri Journées du patrimoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du Jardin du Moulin Fleuri Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Seine Eure