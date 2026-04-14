Visite du jardin du Moyen-Âge, Jardin médiéval, Saint-Haon-le-Châtel

Visite du jardin du Moyen-Âge 6 et 7 juin Jardin médiéval Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visites commentées du jardin à la demande ou selon le nombre de personnes présentes au jardin.

Visites autour de plusieurs thématiques : historique, botanique, sociétale en incluant un atelier spécifique sur le thème de la vue, « voir et/ou ne pas voir ».

Jardin médiéval 112 rue Chateaumorand 42370 Saint-Haon-le-Chatel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Les membres de l’association désirent maintenir et développer le jardin médiéval dans le but principal de multiplier et de densifier les relations entre tous les acteurs qui contribuent, par un dispositif social circulaire vertueux, à le faire vivre : habitants de tous âges et tout genre, associations, institutions, artisans, commerçants, visiteurs, promeneurs et touristes… Parkings municipaux

Visites commentées du jardin à la demande ou selon le nombre de personnes présentes au jardin.

©assoLesAmisDuJardin