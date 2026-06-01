Visite du jardin du palais Betta-Grillo à Rovereto, Giardino di palazzo Betta-Grillo a Rovereto, Rovereto

Visite du jardin du palais Betta-Grillo à Rovereto Samedi 6 juin, 10h00 Giardino di palazzo Betta-Grillo a Rovereto Trento

Entrée gratuite sur réservation. Des visites d’environ une heure seront organisées pour des groupes de 25 personnes maximum. Deux visites sont garanties. Dans le cas de nombreuses réservations, l’organisation d’une troisième visite sera évaluée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Seront organisées par l’association culturelle Quercus des visites accompagnées au jardin du palais Betta-Grillo à Rovereto.

Giardino di palazzo Betta-Grillo a Rovereto Via Santa Maria, 68, 38068 Rovereto (TN) Rovereto 38068 Santa Maria Trento Trentino-Alto Adige https://palazzobettagrillo.it/ https://www.instagram.com/quercus.rovereto/ [{« type »: « email », « value »: « quercus.rovereto@gmail.com »}]

Seront organisées par l’association culturelle Quercus des visites accompagnées au jardin du palais Betta-Grillo à Rovereto.

©Andrea Frisinghelli